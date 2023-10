Cosmi ironizza su Inter-Roma: «Anche Mourinho col fischietto? Lukaku…»

Cosmi aspetta con particolare interesse Inter-Roma della prossima giornata ma non tanto per il ritorno di Lukaku a San Siro. L’allenatore perugino, ospite di “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, scherza sulla presenza del collega Mourinho da grande ex… solo in tribuna

FISCHI A SAN SIRO – In Serie A la lotta Scudetto è apertissima ma Serse Cosmi non la limita a tre squadre: «A oggi Inter, Milan e Juventus sembrano le più accreditate per il vertice ma le altre si stanno proponendo in maniera concreta e continua. Anche se ogni tanto Beppe Marotta ne parla come la favorita (ride, ndr), la Juventus non deve nascondersi. Inter-Roma è una partita importantssima. Una partita di cartello! Inevitabile che ci sia parecchia attenzione. Ce n’è molta di più perché condita da due situazioni esterne. La prima è la squalifica di José Mourinho, che non sarà in panchina a San Siro. E la seconda è il ritorno di Romelu Lukaku, che sarà in campo. Molto probabilmente la squalifica di Mourinho, che è un grande stratega, è anche per depistare una contestazione nei confronti di Lukaku. Contestazione legittima, perché poi tutti sono liberi di contestare e far presente ciò che che non gradiscono. Ma alla fine, come sempre succede, si andrà in campo e i calciatori dovranno solo pensare a fare una grande partita. Lukaku in particolare! Nello stesso tempo, l’Inter deve continuare questa cavalcata, che ogni tanto ha qualche intoppo. Non dico che è inarrestabile, ma è molto convincente». Questo il pensiero di Cosmi prima di Inter-Roma.

Cosmi sulla squalifica di Mourinho in Inter-Roma

MOURINHO STRATEGA – Dopo aver analizzato la situazione dell’Inter in Serie A, Cosmi ironizza proprio sull’atmosfera prevista a San Siro domenica: «Con Mourinho in tribuna, Lukaku in campo e la gente sugli spalti che fischia… è una coincidenza un po’ particolare. A meno che non prenda un fischietto anche Mourinho (ride, ndr)». Così Cosmi sul grande ex Mourinho, atteso a San Siro.