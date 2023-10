Inzaghi sicuro sul ruolo di Sanchez, ma quando giocherà? Cosa filtra

In vista del prossimo impegno europeo in casa contro il Salisburgo, si iniziano a ipotizzare i probabili titolari. Tra varie certezze e diversi dubbi, l’unica cosa che sembra certa è un’altra panchina per Alexis Sanchez. Di lui e del suo ruolo, riprendendo le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa, ne ha parlato il collega Andrea Paventi su Sky Sport.

RECUPERATO – Alla vigilia del terzo turno del girone di Uefa Champions League, Andrea Paventi ha parlato così in diretta su Sky riguardo Alexis Sanchez ed il suo minutaggio in campo: «Sanchez adesso sta bene e sembra aver smaltito completamente i diversi acciacchi. Il cileno si aspettava uno spezzone di gara anche a Torino, ma Inzaghi ha preferito preservarlo in vista del Salisburgo, essendo tornato a Milano dopo la trasferta con la nazionale soltanto poche ora prima della partita. Inoltre, Sanchez non ha svolto interamente la preparazione pre- campionato con i compagni e, dunque, bisogna che recuperi la sua forma completa a poco a poco. Adesso scalpita per partire titolare, ma al momento (nelle gerarchie, ndr.) ha davanti a sé Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I due viaggiano a gonfie vele davanti e creano tante occasioni da goal, soprattutto grazie a una grande intesa che sta nascendo man mano. Sarà difficile pronosticare quando, ma anche per El Nino Maravilla verrà il momento di partire dall’inizio».