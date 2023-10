Inter in campo per la rifinitura! Tutti a disposizione (+1) tranne due – Sky

Inter in campo per l’allenamento di rifinitura prima della sfida con il Salisburgo in programma martedì 24 ottobre alle 18:45. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutti a disposizione per mister Simone Inzaghi, tranne due giocatori ancora indisponibili.

L’ALLENAMENTO – Inter in campo in questi minuti ad Appiano Gentile per l’allenamento odierno di rifinitura alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro il Salisburgo. Nella prima parte dell’allenamento la squadra ha svolto il classico torello. . Tutti a disposizione tranne Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. Presente anche Stefano Sensi, anche se non fa parte della lista UEFA.