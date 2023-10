Dimarco vede (giallo)rosso: con Inter-Roma punta alla doppia vetta

Federico Dimarco si prepara a una maglia da titolare in Inter-Roma (domenica alle 18). Per l’esterno nerazzurro si tratta di una sfida per nulla banale.

CONDIZIONI MIGLIORI – Con ogni probabilità, Federico Dimarco partirà titolare in Inter-Roma, sfida valida per la decima giornata di Serie A. Il 32 nerazzurro arriva nelle migliori condizioni all’appuntamento di domenica (calcio d’inizio alle 18), dopo aver giocato meno di un’ora sabato scorso a Torino (sostituito al 57′) e il completo riposo in Europa contro il Salisburgo. Pertanto può prepararsi al meglio per la sfida coi giallorossi. Che per lui ha un significato doppio, dal punto di vista personale.

SFIDA PERSONALE – Dimarco ha un conto aperto contro la Roma. E non solo per la presenza dell’ex compagno Romelu Lukaku. Che per il 32 dell’Inter è anche un ex amico, come ammesso da lui stesso. Elemento che di per sé basterà per incentivare i nerazzurri a dare il meglio nella sfida di domenica. Se ciò non bastasse, c’è anche il bottino personale di Dimarco contro la Roma. Che consiste di 2 gol, che arrivano entrambi nel doppio incontro della scorsa stagione. Quando l’esterno nerazzurro aprì le marcature in entrambe le occasioni. In caso di ulteriore gol, i giallorossi diventerebbero quindi il bersaglio preferito del mancino di Porta Romana. Uno stimolo da non sottovalutare, nell’economia complessiva di puntare alla vittoria per difendere il primo posto in classifica.