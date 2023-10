Inter-Roma, Inzaghi valuta l’inserimento di Frattesi: il dubbio a centrocampo

L’Inter torna subito in campo dopo la vittoria in Champions League, Simone Inzaghi effettuerà i classici quattro cambi affidandosi alla “formazione tipo” ma con qualche ritocco. Il tecnico nerazzurro valuta l’inserimento di Davide Frattesi a centrocampo, ma questa volta il ballottaggio potrebbe non essere con Nicolò Barella.

A CENTROCAMPO – Inter-Roma, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio San Siro. L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato, vincendo quattro delle cinque più recenti. Domenica alle 18 i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi proveranno a ripetersi, soprattutto per mandare un forte segnale al campionato e battere di fatto la seconda big dopo il Milan. Il tecnico nerazzurro per l’occasione valuta qualche cambio di formazione rispetto la sfida di Champions League contro il Salisburgo, e questo è abbastanza scontato. Una scelta, però, potrebbe sorprendere, vale a dire l’inserimento di Davide Frattesi e non al posto di Nicolò Barella. Bensì al posto di Henrikh Mkhitaryan, che fin qui ha giocato tutte le partite senza mai riposare. Per il resto, conferme dunque per Hakan Calhanoglu davanti la difesa e lo stesso Barella, che non sta vivendo un inizio di stagione particolarmente memorabile.