Per Lautaro Martinez altro stimolo in Inter-Roma: media da migliorare

Lautaro Martinez si appresta a giocare Inter-Roma (domenica alle 18) con diversi stimoli. Tra cui quello di migliorare un feeling problematico coi giallorossi.

IL TORO SCALPITA – Inter-Roma di domenica è una gara cerchiata in rosso nel calendario nerazzurro. Lo sarebbe a prescindere, vista la presenza di José Mourinho sulla panchina giallorossa (sebbene domenica sarà assente per squalifica). Figuriamoci dopo l’ingaggio di Romelu Lukaku, che il tifo nerazzurro punta ad accogliere “calorosamente”. Non sarà quindi una partita banale per Lautaro Martinez. Che affronterà l’ex compagno – ed ex amico – con uno status completamente diverso. E con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica dell’Inter. Sperando di riuscire a farlo invertendo un pessimo trend contro la Roma.

BRUTTA MIRA – Quella di domenica sarà l’undicesima sfida tra Inter e Roma con Lautaro Martinez in campo. E nei precedenti dieci incontri, il Toro ha un solo gol all’attivo. Di testa, su corner di Hakan Calhanoglu (tanto per cambiare…) nel 3-1 casalingo del 23 aprile 2022. Tra le squadre affrontate con la maglia dell’Inter, solo contro la Juventus la media di Lautaro Martinez è peggiore (3 gol in 16 partite). La volontà di invertire questo trend, e rimpolpare il bottino contro la Roma, sarà quindi un ulteriore stimolo per il capitano nerazzurro.