Agresti sbotta: «Pinto, ma chi alimenta odio su Lukaku? No senso!»

Agresti attacca Pinto, dirigente della Roma, che ieri ha parlato di ‘alimento dell’odio’ verso Romelu Lukaku. Domenica la gara contro l’Inter.

NESSUN ODIO − Ieri, prima di Roma-Slavia Praga di Europa League, Tiago Pinto ha parlato della contestazione verso Lukaku. Stefano Agresti su Radio Radio Sport e News non è d’accordo: «Chi alimenta odio contro Lukaku? Non capisco Pinto! Un calciatore che aveva dato la sua parola di rimanere all’Inter, i tifosi dell’Inter ce l’hanno col calciatore. Stop. Chi alimenta odio? Parole di Pinto messe lì tanto per. Non hanno senso. Non ho capito francamente queste parole. C’è solo un calciatore che era di una squadra, doveva e voleva rimanere in quella, lui non si è fatto trovare intimando di andare nella squadra rivale, la Juventus, è normale che da parte dei tifosi dell’Inter ci sia un risentimento».