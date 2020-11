Coppa Italia, oggi si conoscerà l’avversario dell’Inter agli ottavi di finale

Coppa Italia 2020-2021

La Coppa Italia ieri ha visto l’anticipo del quarto turno SPAL-Monza, con la vittoria dei padroni di casa per 2-0 (vedi articolo). Oggi, alle 17.30, si gioca Udinese-Fiorentina: la vincente affronterà l’Inter agli ottavi di finale, con sorteggio del campo per stabilire chi sarà in casa (vedi articolo). Qui il tabellone del torneo.

COPPA ITALIA – QUARTO TURNO



Empoli-Brescia mercoledì 25 novembre ore 14.30 – diretta streaming RaiPlay (la vincente sfida il Napoli)

Parma-Cosenza mercoledì 25 novembre ore 14.30 – diretta TV Rai Sport + (la vincente sfida la Lazio)

Bologna-Spezia mercoledì 25 novembre ore 17.30 – diretta streaming RaiPlay (la vincente sfida la Roma)

Cagliari-Verona mercoledì 25 novembre ore 17.30 – diretta TV Rai Sport + (la vincente sfida l’Atalanta)

Udinese-Fiorentina mercoledì 25 novembre ore 17.30 – diretta streaming Rai 2 (la vincente sfida l’Inter)

Torino-Virtus Entella giovedì 26 novembre ore 14 – diretta TV Rai Sport + (la vincente sfida il Milan)

Sampdoria-Genoa giovedì 26 novembre ore 17 – diretta TV Rai 2 (la vincente sfida la Juventus)

SPAL-Monza 2-0 62′ rig. Paloschi, 75′ Brignola (la vincente sfida il Sassuolo)

In grassetto le squadre qualificate.