Sorteggio Coppa Italia 2020-2021, tabellone e possibili avversarie Inter

Il sorteggio della Coppa Italia 2020-2021 si è appena completato (QUI il live). Ecco tutti i turni della manifestazione, che prenderà il via il 23 settembre dal primo turno eliminatorio. L’Inter è testa di serie numero 3 ed entra in gioco agli ottavi di finale.

SORTEGGIO COPPA ITALIA 2020-2021 – TESTE DI SERIE

1 Atalanta

2 Juventus

3 Inter

4 Roma

5 Napoli

6 Milan

7 Sassuolo

8 Lazio

In caso di sfida fra due teste di serie ai quarti di finale giocherà in casa quella col numero più basso (in semifinale gioca il ritorno in casa).

SORTEGGIO COPPA ITALIA 2020-2021 – TURNI ELIMINATORI

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

1 Pontedera-Arezzo

2 Carrarese-Ambrosiana

3 Catania-San Nicolò Notaresco

4 Monopoli-Modena

5 Alessandria-Sambenedettese

6 Renate-Avellino

7 Novara-Gelbison

8 Piacenza-Teramo

9 Livorno-Pro Patria

10 Padova-Breno

11 Feralpisalò-Pineto

12 Ternana-Albinoleffe

13 Juve Stabia-Tritium

14 Bari-Trastevere

15 Carpi-Casarano

16 Potenza-Triestina

17 Sudtirol-Latte Dolce

18 Catanzaro-Virtus Francavilla

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

1 Cremonese-Vincente primo turno 1

2 Venezia-Vincente primo turno 2

3 Pescara-Vincente primo turno 3

4 Reggiana-Vincente primo turno 4

5 Cosenza-Vincente primo turno 5

6 Empoli-Vincente primo turno 6

7 Ascoli-Perugia

8 Brescia-Trapani

9 Cittadella-Vincente primo turno 7

10 Reggina-Vincente primo turno 8

11 Vicenza-Vincente primo turno 9

12 Frosinone-Vincente primo turno 10

13 Lecce-Vincente primo turno 11

14 Virtus Entella-Vincente primo turno 12

15 Pisa-Vincente primo turno 13

16 SPAL-Vincente primo turno 14

17 Pordenone-Vincente primo turno 15

18 Monza-Vincente primo turno 16

19 Salernitana-Vincente primo turno 17

20 Chievo-Vincente primo turno 18

TERZO TURNO ELIMINATORIO

1 Cagliari-Vincente secondo turno eliminatorio 1

2 Verona-Vincente secondo turno eliminatorio 2

3 Parma-Vincente secondo turno eliminatorio 3

4 Vincente secondo turno eliminatorio 4-Vincente secondo turno eliminatorio 5

5 Benevento-Vincente secondo turno eliminatorio 6

6 Vincente secondo turno eliminatorio 7-Vincente secondo turno eliminatorio 8

7 Spezia-Vincente secondo turno eliminatorio 9

8 Bologna-Vincente secondo turno eliminatorio 10

9 Udinese-Vincente secondo turno eliminatorio 11

10 Fiorentina-Vincente secondo turno eliminatorio 12

11 Torino-Vincente secondo turno eliminatorio 13

12 Vincente secondo turno eliminatorio 14-Vincente secondo turno eliminatorio 15

13 Crotone-Vincente secondo turno eliminatorio 16

14 Vincente secondo turno eliminatorio 17-Vincente secondo turno eliminatorio 18

15 Sampdoria-Vincente secondo turno eliminatorio 19

16 Genoa-Vincente secondo turno eliminatorio 20

QUARTO TURNO

1 Vincente terzo turno eliminatorio 1-Vincente terzo turno eliminatorio 2

2 Vincente terzo turno eliminatorio 3-Vincente terzo turno eliminatorio 4

3 Vincente terzo turno eliminatorio 5-Vincente terzo turno eliminatorio 6

4 Vincente terzo turno eliminatorio 7-Vincente terzo turno eliminatorio 8

5 Vincente terzo turno eliminatorio 9-Vincente terzo turno eliminatorio 10

6 Vincente terzo turno eliminatorio 11-Vincente terzo turno eliminatorio 12

7 Vincente terzo turno eliminatorio 13-Vincente terzo turno eliminatorio 14

8 Vincente terzo turno eliminatorio 15-Vincente terzo turno eliminatorio 16

SORTEGGIO COPPA ITALIA 2020-2021 – FASE FINALE

OTTAVI DI FINALE

1 Atalanta-Vincente quarto turno 1

2 Lazio-Vincente quarto turno 2

3 Napoli-Vincente quarto turno 3

4 Roma-Vincente quarto turno 4

5 Inter-Vincente quarto turno 5

6 Milan-Vincente quarto turno 6

7 Sassuolo-Vincente quarto turno 7

8 Juventus-Vincente quarto turno 8

QUARTI DI FINALE

1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4

3 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6

4 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI

1 Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

FINALE

1 Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

In grassetto la parte di tabellone riguardante l’Inter.

COPPA ITALIA 2020-2021 – IL CALENDARIO



Primo turno eliminatorio: mercoledì 23 settembre 2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30 settembre 2020

Terzo turno eliminatorio: mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno: mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: mercoledì 13 gennaio 2021, mercoledì 20 gennaio 2021

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali andata: mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali ritorno: mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: mercoledì 19 maggio 2021

Nel caso in cui, dagli ottavi di Coppa Italia, si sfideranno una squadra testa di serie e un’altra di Serie A entrata al terzo turno eliminatorio ci sarà un ulteriore sorteggio per definire il campo.