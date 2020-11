Costacurta: “Inter, Real Madrid senza tre protagonisti. Finale? Non la sola”

Alessandro Costacurta

Costacurta ha parlato di Inter-Real Madrid nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport. L’ex difensore del Milan sostiene che i nerazzurri oggi non possano sbagliare, ma che per sistemare la qualificazione serva pensare anche a Monchengladbach.

VINCERE OGGI E NON SOLO – Alessandro Costacurta vede un Real Madrid rimaneggiato: «Le assenze di Karim Benzema, Sergio Ramos e Federico Valverde? Tre grandi protagonisti. In un certo senso credo che questa sia una finale come quella fra sei giorni, mi riferisco all’Inter, perché lo sarà anche quella di Monchengladbach (martedì prossimo, ndr). Purtroppo non è una sola ma due, perché quella in Germania sarà fondamentale».