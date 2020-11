SPAL-Monza di Coppa Italia, sfida tra Esposito e Pirola: il risultato

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

SPAL-Monza, sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia, si è conclusa. Il match ha messo di fronte Esposito e Pirola, entrambi giocatori di proprietà dell’Inter: di seguito il risultato della partita

SCONTRO – SPAL-Monza, sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia, ha messo uno contro l’altro due giovani giocatori di proprietà dell’Inter, vale a dire Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola. La sfida è stata vinta dal primo poiché la SPAL si è imposta sui lombardi con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Paloschi e Brignola. Per Esposito 46 minuti di gioco mentre Pirola è rimasto in campo fino al 90′.