Condò: «Recupero di Calhanoglu su Di Maria il miglior momento»

L’Inter vince contro il Benfica per 1-0, non subisce mai e spreca tanto per le occasioni da gol create. Paolo Condò si sofferma su altro su Sky Sport.

PROMOSSI – Condò sottolinea un aspetto nascosto del match: «Il meglio dell’Inter in una partita in cui hai 7-8 occasioni da gol non concluse bene è il recupero di Calhanoglu su Di Maria. Il turco salva i nerazzurri dalla beffa enorme dal punto di vista del gioco e per la classifica sarebbe stato un passo falso. Di Maria avrebbe segnato sicuramente a tu per tu con Sommer. Abbiamo visto nel secondo tempo di oggi l’Inter dei quarti e delle semifinali dell’anno scorso. Un piglio incredibile, ha costruito tanto ed è stata eccellente»