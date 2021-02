Conceicao: Â«In Italia mi sono trovato bene, forse un po’ meno all’InterÂ»

Conceicao: «In Italia mi sono trovato bene, forse un po’ meno all’Inter»

Porto’s Portuguese coach Sergio Conceicao gestures on the touchline during the UEFA Champions League football Group C match between Manchester City and Porto at the Etihad Stadium in Manchester, north west England on October 21, 2020. – Manchester City won the game 3-1. (Photo by Paul ELLIS / POOL / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/POOL/AFP via Getty Images)

Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto ed ex giocatore passato anche dall’Inter, ha parlato a “Sky Sport” in vista della sfida di Champions League contro la Juventus. Il portoghese ha ricordato il suo periodo trascorso in Italia, anche a Milano.

BEI RICORDI – Sergio Conceicao ha trovato nell’Italia la sua seconda patria. Un Paese dove si è trovato benissimo nel suo periodo da calciatore, tranne forse che a Milano, dove all’Inter non è riuscito a lasciare pienamente il segno. Queste le sue parole sull’argomento: «In Italia ho dei bei ricordi, come il mio primo titolo vinto a Torino contro la Juventus di Zidane e Del Piero. È il mio secondo paese, mi sono trovato benissimo a Roma, a Parma e a Milano. Forse dal punto di vista sportivo mi sono trovato meno bene quando ero all’Inter, ma in ogni caso conservo un ricordo bellissimo».