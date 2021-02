Video – Lukaku corre anche fuori dal campo: spot con Maserati

Lukaku Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku è stato il grande protagonista di Inter-Lazio. La sua corsa verso la porta con Parolo che inutilmente prova a contrastarlo la ricorderemo a lungo. Oggi il belga torna a correre, ma in auto.

CORSA – Romelu Lukaku corre non solo in campo, ma anche in strada. L’attaccante nerazzurro è infatti il protagonista del nuovo spot della Maserati con tanto di frase ad effetto che non nasconde un riferimento alle sgroppate in campo: «Il talento è il motore, l’atteggiamento l’acceleratore». Di seguito lo spot:

Talent is engine and attitude is accelerator. I have more in common with the #MaseratiLevanteTrofeo than you might think.

Driven by @Maserati_HQ

Dressed by @Versace pic.twitter.com/JDzdV9lS2n

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 16, 2021