Ceferin: «Superlega, testa al mercato in USA. Vi racconto la svolta»

Ceferin, in una lunga intervista rilasciata a 24ur, una TV slovena, ha raccontato le ultime quarantotto ore legate appunto alla Superlega (QUI le parole di Florentino Pérez).

SUPERLEAGUE – Ceferin racconta l’inizio e soprattutto la fine del progetto Superlega: «Secondo me, non c’è mai stata una Super League. Era un tentativo di creare una fantomatica lega di ricchi che non seguisse alcun sistema, non avrebbe tenuto conto della piramide del calcio in Europa, tradizione, cultura. Tutto è iniziato domenica sera, quando hanno annunciato verso mezzanotte. Si parla di calcio europeo, ma hanno pubblicato nel cuore della notte. Ovviamente per il mercato americano, questo è stato uno dei motivi che ha fatto arrabbiare alcuni tifosi. La svolta per lo stop della Superlega? È stata una combinazione di fattori diversi. Poi l’intervento del Primo Ministro Johnson. Il presidente Macron si è fatto avanti molto rapidamente. Ma soprattutto, ovviamente, hanno aiutato i tifosi, che hanno inscenato una vera rivoluzione».