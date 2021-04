Cesari: «Spezia-Inter, tutto regolare! Ma meriti da dividere nei 3 episodi»

Cesari – ex arbitro e attuale moviolista per ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1 analizza i tre episodi da moviola di Spezia-Inter, complimentandosi non solo con l’arbitro Chiffi per le decisioni prese. Anche se dimentica un episodio

ARBITRO E ASSISTENTE – Non si segnalano polemiche arbitrali nell’ultimo 1-1 nerazzurro, come confermato da Graziano Cesari: «Tutto facile per l’arbitro Daniele Chiffi, che è stato molto molto bravo. Situazioni oggettive e geografiche, così è tutto semplice. Al 39′ Achraf Hakimi e Ivan Perisic sono in gioco, quindi il gol del croato è assolutamente regolare. Perfetto! Molto bravo l’assistente Salvatore Longo che ha segnalato subito il fuorigioco di Hakimi in occasione del gol annullato a Romelu Lukaku. Difficile da vedere. Poi, due minuti dopo Lautaro Martinez è un pochettino più avanti quando viene lanciato da Alexis Sanchez, giusto annullare anche il secondo gol. Bravo anche qui Longo nella segnalazione». Cesari conferma quanto analizzato da noi nell’immediato post-partita di Spezia-Inter (vedi moviola), ignorando però l’episodio del possibile rigore per l’Inter.