In Spezia-Inter i nerazzurri molto presenti sulla destra, come abitudine

In Spezia-Inter gli uomini di Conte hanno trovato una fascia preferita, in modo netto. La manovra è andata principalmente sulla destra.

TUTTI A DESTRA – L’Inter è tornata a pendere a destra. Dopo il primo indizio nella sfida col Napoli è arrivata la conferma contro lo Spezia. Iniziamo dall’heatmap generale della squadra presa da Whoscored:

Risulta subito evidente come sulla destra ci sia presenza fino alla linea di fondo. Cosa che non succede invece sulla sinistra, dove la presenza si arena sostanzialmente sulla trequarti offensiva. Ma anche qualche metro più indietro si vede una zona arancione, sintomo di maggior presenza anche in fase di impostazione. Non solo Hakimi, ma anche Lukaku, Barella e Skriniar.

I dati confermano la mappa. Da sinistra sono arrivati 4 cross, contro i 13 da destra. Sulla destra a livello di tocchi abbiamo Skriniar a 103, Barella a 92 e Hakimi a 72. A sinitra Bastoni è a 76, Eriksen a 61 e Perisic addirittura a 37. Ultima statistica la distribuzione offensiva. Secondo il report della Lega Serie A il 68% degli attacchi dell’Inter sono arrivati da destra. 23 azioni si sono sviluppate su quella fascia, contro le 6 sulla sinistra.