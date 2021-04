L’Inter pende di nuovo a destra: col Napoli poca presenza a sinistra

In Napoli-Inter i nerazzurri sono tornati a sbilanciarsi sulla destra. Il gioco di Conte è stato chiaramente squilibrato.

SQUILIBRIO DI FASCE – L’Inter di questa stagione ha sempre avuto la fascia destra come riferimento del gioco. Troppo forte l’influenza del trio composto da Hakimi, Barella e Lukaku. I palloni sono sempre andati da quella parte come attratti dalla forza gravitazionale di quei tre. Questo equilibrio è leggermente cambiato negli ultimi mesi con l’ingresso di Eriksen tra i titolari. In Napoli-Inter però la squadra è tornata a pendere sulla destra.

TUTTI A DESTRA – Prendiamo l’heatmap generale della squadra di Whoscored:

La situazione è evidente. La presenza sulla fascia destra è decisamente più accentuata. A sinistra è evidente lo scollamento tra la zona di impostazione bassa, dove Bastoni è un riferimento costante, e quella più offensiva. Dove Darmian non ha lo stesso impatto di Hakimi. Un ritorno all’antico, dovuto anche al pressing del Napoli che ha cambiato la consueta impostazione degli uomini di Conte.

NUMERI DISTANTI – La differenza di influenza si vede anche nei numeri. Prendiamo i protagonisti sulle due fasce. Hakimi contro il Napoli ha messo insieme 56 tocchi con 45 passaggi. Darmian 26 e 21. L’ex Parma ha giocato meno minuti, ma anche sommando i numeri di Perisic che lo ha sostituito (10 tocchi con 8 passaggi) non si arriva al totale del marocchino. L’Inter al Diego Armando Maradona ha giocato principalmente sulla destra. Con la fascia sinistra deputata principalmente agli inserimenti senza palla.