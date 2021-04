Meret erede di Handanovic per l’Inter ma aspetta chiarezza dal Napoli – SM

Meret è il portiere individuato dall’Inter per prendere il posto di Handanovic tra i pali. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1, intavolare una trattativa con il Napoli oggi non è semplicissimo

PROSSIMO NUMERO 1 – Come anticipato, l’osservato speciale di Napoli-Inter era Alex Meret (vedi articolo). Il numero 1 del Napoli è uno degli obiettivi dell’Inter per il mercato estivo. Ed è un po’ stanco della continua alternanza con David Ospina tra i pali della squadra azzurra. Meret è gestito dall’agente Federico Pastorello, che è di casa all’Inter, per questo è il nome caldo per la porta nerazzurra. Può essere l’erede di Samir Handanovic, che va per i 37 anni. L’Inter avrebbe un progetto molto ambizioso e vuole anticipare il suo arrivo, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis non se ne vuole privare. Da specificare che a fine stagione l’allenatore Gennaro Gattuso dovrebbe dire addio al Napoli, pertanto la posizione di Meret in rosa potrebbe essere ridiscussa.