Novellino: «Conte, criticano il suo gioco ma l’Inter rende alla grande!»

Novellino, ex allenatore tra le altre di Palermo, Avellino e Catania, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha espresso la sua opinione in merito all’attuale campionato, con l’Inter prima in classifica.

L’INTER – Walter Novellino ha parlato del campionato di Serie A considerando l’Inter prima in classifica: «L’Inter ha puntato su Romelu Lukaku e sul lavoro di Antonio Conte. Qualcuno ha criticato il gioco, ma ha reso alla grande e come è giusto che sia vincerà il campionato. Milan insegue? Aveva fatto bene inizialmente. Poi ha rallentato, mentre l’Inter ha accelerato. Merita comunque un posto in UEFA Champions League».