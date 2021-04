Conte vede l’obiettivo ma non la meta: all’Inter restano tre jolly per dire stop

Conte non può dirsi soddisfatto del pareggio di Spezia-Inter dopo aver dominato i padroni di casa ma in questo periodo sa che bisogna portare a casa qualsiasi cosa arrivi. Anche perché gli “aiuti” potrebbero arrivare dagli altri campi, visto che gli restano tre jolly per la fuga definitiva

META FISSA – Nelle ultime ore qualsiasi titolo giornalistico assicura che Antonio Conte veda/vede la meta tricolore. L’arrivo, lo Scudetto prenotato. Niente di più falso e sbagliato. Dopo il doppio pareggio esterno per 1-1, l’Inter continua a vedere “solo” l’obiettivo. Che non si avvicina né si allontana, semplicemente resta lì dov’è. Perché il passo falso del Milan può essere annullato dalla vittoria dell’Atalanta (in campo oggi in casa della Roma, ndr). Quindi bisogna aspettare, predicare calma e rispettare chi insegue. Perché il sogno tricolore non è solo dell’Inter di Conte, in gioco ci sono ancora fin troppi sognatori in Serie A (vedi classifica).

TRE JOLLY – Il calendario dice che in due settimane l’Inter affronterà Hellas Verona (domenica 25 aprile), Crotone (sabato 1° maggio) e Sampdoria (probabilmente domenica 9 maggio). Sono gli ultimi tre jolly rimasti all’Inter, dopo aver sprecato quello di La Spezia, per chiudere i giochi prima del finale di stagione. Quello che prevede Roma, Juventus (a Torino) e Udinese, una situazione a cui non poter arrivare senza il sicuro vantaggio dalla seconda. Facile dire servano nove punti ma si può trovare un compromesso, purché le altre rallentino nuovamente. Poi stop: fine dei giochi.