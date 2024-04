Pioli si arrende: «Noi dietro l’Inter, ma complimenti a loro!»

Pioli dopo Juventus-Milan terminata 0-0, in un’intervista su DAZN ha parlato di serietà chiamando l’attenzione di tutta la squadra e la società.

L’ANALISI – Stefano Pioli dopo Juventus-Milan ha parlato così: «Stiamo passando un momento delicato, reagire così contro una squadra che voleva avvicinarsi in classifica, credo che ci siamo sacrificati tanto, sono contento dei miei giocatori. Motivazioni per il finale di stagione? Si lavora sul nostro orgoglio e sulla voglia di fare bene fino alla fine. Si lavora sulla serietà, abbiamo tanti tifosi in giro per il mondo. Ci vuole tanta serietà e volontà fino all fine, lo dobbiamo a noi. Sono i risultati che determinano i giudizi, però a me è piaciuto lo spirito. Miei possibili successori? Non leggo nulla da tanto tempo, però ci sono gli amici che mi mandano i messaggi. Io sono concentrato, voglio solo fare bene tutte le partite. Sicuramente ho commesso degli errori, la stagione poteva essere migliore. Se abbiamo perso tanti punti dall’Inter, le altre stanno anche peggio di noi. L’Inter ha fatto qualcosa di eccezionale, dobbiamo fargli i complimenti».