Castellazzi: “Inter, ambizione in vista della Juventus. Eriksen? Un passo”

Castellazzi è stato portiere dell’Inter dal 2010 al 2014. Ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia ha parlato della partita con la Lazio (e del seguente scontro diretto con la Juventus) così come dell’inserimento di Eriksen negli schemi di Conte.

CORSA A TRE – Per Luca Castellazzi domenica sera sarà una lotta senza esclusione di colpi: «La Lazio quest’anno ha fatto record su record, quindi una sfida dal grande fascino. Si incontrano due squadre che in questo momento si giocano molto. La Lazio gioca più spensierata, magari senza vincoli. La verifica per le due squadre è domenica, il crocevia è la sfida con la Juventus. L’ambizione dell’Inter è di arrivare allo scontro diretto a ridosso, la Juventus prima ha due sfide abbastanza alla portata. Secondo me le chiavi sono tutti i reparti, perché vediamo le migliori difese e gli attacchi. Sono attrezzate tutte le squadre, chi vincerà è perché avrà vinto i duelli individuali. L’Inter ha questa propensione a giocare larga sui due quinti, gli esterni, bisogna capire questo binario come verrà gestito».

IL NUOVO CHE AVANZA – Per Castellazzi c’è un giocatore da lanciare, anche se forse non già domenica: «La questione tattica dell’Inter è, se proporrà Christian Eriksen, capire come verrà utilizzato. Io non sono convinto che (domenica, ndr) partirà dall’inizio, ma è un’idea mia. Victor Moses e Ashley Young giocatori prontouso, pronti per essere buttati dentro. Abbiamo visto i risultati: grande fisicità che serve sugli esterni. L’inserimento di Eriksen ancora col contagocce, ma abbiamo visto quando è entrato anche come tocca palla lo spessore. È normale che è in un ruolo che va collocato la maniera giusta a livello tattico, penso che un passo per volta che sta facendo Antonio Conte sia per trovare la giusta quadratura del reparto».