Capuano: “Inter, Champions League non un dettaglio. Gli esami…”

Per l’Inter non è un dettaglio la Champions League, soprattutto in caso di eliminazione. Ecco le parole di Giovanni Capuano a “Sportitalia”.

ESAMI – L’Inter rischia già l’eliminazione dalla Champions League. E potrebbe essere un problema, secondo Giovanni Capuano. Ecco le parole del giornalista: «L’Inter ha giocato dodici partite, non siamo a metà aprile. Questa cosa mi manda ai pazzi. Non è che arrivano gli esami importanti: il girone di Champions League non è un dettaglio quest’anno. Ad agosto fai un’ottima Europa League, e quindi secondo me fai un percorso, che ti aiuta a ripresentarti quest’anno con uno status diverso alla Champions League. Con un girone abbordabile, perché non bisogna guardare solo le etichette. E noi stiamo qui, con la quarta partita, a ragionare di una eliminazione molto molto probabile. Non è un dettaglio, gli esami sono già passati. La Champions non era un dettaglio quest’anno per l’Inter».