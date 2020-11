Pedullà: “Inter, mostrare orgoglio! Se non indovina risultati...

Alfredo Pedullà

L’Inter è chiamata a una prova di orgoglio contro il Sassuolo (oggi alle 15.00). Ecco le parole di Alfredo Pedullà a “Sportitalia”.

ORGOGLIO – L’Inter deve mostrare orgoglio, per dare finalmente una svolta alla sua stagione. Dopo la rimonta contro il Torino e la sconfitta col Real Madrid, serve cambiare atteggiamento. Un eventuale risultato negativo a Sassuolo potrebbe infatti innescare una pericolosa spirale. Ecco le parole di Alfredo Pedullà: «Io penso che domani la squadra mostrerà un po’ di orgoglio, no? C’è la qualità, c’è tutto. Affronti una grande squadra ma tu sei l’Inter, tira fuori quello che hai, altrimenti parliamo del nulla. Se non indovina adesso un filotto di partite, di contenuti, allora stiamo parlando del nulla».