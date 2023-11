Calhanoglu non solo leader dell’Inter: fa anche da chioccia – CdS

Calhanoglu sta emergendo sempre più come uno dei migliori giocatori dell’Inter in questa stagione. Dopo aver avviato la vittoria a Bergamo il centrocampista turco è sotto i riflettori: il Corriere dello Sport si sofferma su un aiuto che fornisce in gruppo.

AI VERTICI – Hakan Calhanoglu è arrivato all’Inter nell’estate del 2021 e nessuno – probabilmente – pensava avesse un’evoluzione del genere. Tredici mesi fa Simone Inzaghi lo reinventava davanti alla difesa e da lì la sua carriera è cambiata, in meglio, trovando anche grande continuità. Ora è uno dei leader indiscussi dell’Inter, nonché un cecchino dal dischetto. In stagione Calhanoglu ha segnato tutti e cinque i rigori calciati, che diventano dieci contando le due precedenti stagioni. Contro l’Atalanta oltre al gol ha fornito una prestazione spettacolare, in entrambe le metà campo. Il Corriere dello Sport ricorda come Calhanoglu non abbia giocato in Champions League contro la Real Sociedad, partita dove l’Inter ha faticato. Domani invece ci sarà. E la notizia è che nel frattempo sta facendo da chioccia a Kristjan Asllani, con il quale non c’è rivalità ma tanti consigli. Che si stanno facendo vedere anche quando l’albanese è entrato, spesso peraltro in momenti difficili delle partite.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia