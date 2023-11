Atalanta-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Atalanta-Inter 1-2 permette di proseguire l’ottimo inizio di stagione, che porta la squadra di Inzaghi prima in classifica e guadagnando altri tre punti sul Milan. A livello statistico ancora una volta va sottolineata la perfezione di Calhanoglu.

CINQUE – I rigori a favore avuti dall’Inter nelle prime undici giornate di Serie A. Il Napoli ne ha avuto uno in più, sei, ma la squadra di Simone Inzaghi è quella che ne ha trasformati di più: tutti, quattro con Hakan Calhanoglu e uno con Lautaro Martinez, mentre gli azzurri ne hanno sbagliati due su sei.

DIECI – I rigori trasformati da Calhanoglu su altrettanti calciati da quando è all’Inter. Percorso netto per il turco, ancora una volta cecchino in Atalanta-Inter. Di questi, la metà li ha tirati in questa stagione (quattro più quello in Champions League contro il Red Bull Salisburgo). L’ultimo sbagliato con un club è del 18 novembre 2016, contro il RB Lipsia quando era al Bayer Leverkusen, poi unico errore lo scorso 19 giugno in Turchia-Galles.

DIECI – Le partite di Lautaro Martinez contro l’Atalanta, a cui ha realizzato cinque gol fra cui quello del momentaneo 0-2 di ieri dell’Inter. Il Toro è imbattuto quando è sceso in campo contro i bergamaschi: sei vittorie e quattro pareggi. Con le squadre affrontate almeno dieci volte è l’unica contro cui non ha mai perso.

UNDICI – Le partite di imbattibilità dell’Inter contro l’Atalanta, fra casa e trasferta. Dopo la sconfitta per 4-1 a Bergamo dell’11 novembre 2018 sono arrivati sei successi e cinque pareggi.

TRENTA – Le partite in carriera di Gian Piero Gasperini contro l’Inter, di cui ben ventidue da ex dopo la terribile esperienza del 2011. Questa è la sua quarta sconfitta consecutiva, dopo i 3-2 della scorsa stagione in Serie A fra casa e trasferta più l’1-0 in Coppa Italia del 31 gennaio.