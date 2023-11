Barella in Atalanta-Inter è lo scudiero perfetto per Calhanoglu

Nicolò Barella è tra i migliori in campo di Atalanta-Inter (1-2). Si intende a meraviglia con il compagno di reparto Hakan Calhanoglu, e lo supporta alla perfezione in tutte le fasi di gioco.

ALTO LIVELLO – Nicolò Barella sta pian piano alzando il livello delle sue prestazioni. E Atalanta-Inter di ieri è il secondo indizio che conferma il primo, visto domenica scorsa contro la Roma. In una gara tosta, durissima, che si gioca prevalentemente nei duelli singoli, il numero 23 dell’Inter sembra quasi esaltarsi. Anzi, lo fa certamente, come confermano le sue statistiche della partita.

DINAMISMO INFINITO – Senza mezzi termini, Barella è il giocatore che corre più di tutti in Atalanta-Inter. Secondo il report ufficiale della Lega Serie A, 13,58 km percorsi nei novanta minuti (più recupero). È il dato più alto tra i nerazzurri, tanto di casa quanto ospiti. E questo grande sforzo atletico lo porta a muoversi per tutto il campo, supportando la manovra a seconda del bisogno. Come si vede dalla mappa dei suoi tocchi disegnata da Whoscored:

In totale i tocchi di Barella in Atalanta-Inter sono 76, il secondo dato di squadra dopo Hakan Calhanoglu. E proprio da questo si evince un legame singolare tra i due giocatori.

SCUDIERO PERFETTO – Nel corso degli 86 minuti giocati insieme in Atalanta-Inter, Barella supera Calhanoglu solo in due dati. Quello della corsa, già menzionato sopra. E quello dei tocchi nella trequarti avversaria. 14 per il numero 23, quattro in più rispetto al turco. Per il resto, il sardo sembra lo scudiero perfetto del numero 20. Il migliore amico da avere sempre al proprio fianco, pronto ad aiutare in entrambe le fasi. Tanto che, agli 11 recuperi di Calhanoglu se ne aggiungono 9 di Barella: i migliori in campo anche da questo punto di vista. Una prestazione totale da parte del centrocampista italiano, che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni dell’Inter.