Atalanta-Inter 1-2, sempre più primi! Lautaro Martinez gol da campione

Termina con il punteggio di 1-2 Atalanta-Inter, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1.

DOPPIO VANTAGGIO – Nella ripresa l’Atalanta prova subito a cercare di riequilibrare il risultato, ma è l’Inter a rendersi più pericolosa: esempio è l’azione che al 54′ vede Acerbi trovare uno spiovente per la testa di Lautaro Martinez che davanti a Musso insacca lo 0-2, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. L’argentino deve aspettare, però, solo tre minuti per festeggiare: al 57′ Mkhitaryan recupera palla al limite e serve proprio il capitano nerazzurro, che dal lato sinistro dell’area trova un fantastico destro a giro che vale lo 0-2. Purtroppo il doppio vantaggio dura soltanto quattro minuti, perché al 61′ Dimarco combina un pasticcio in area (con possibile fallo non ravvisato) e si fa soffiare il pallone da Lookman che serve Scamacca per l’1-2.

FINALE INTENSO – A questo punto l’Atalanta trova coraggio e impegnano Sommer in più di un’occasione, con l’estremo difensore svizzero perfetto nell’evitare il pareggio. La palla che potrebbe chiudere i giochi ce l’ha Dumfries al minuto 83, che però, imbucato da Lautaro Martinez, non riesce a dare potenza alla sua conclusione solo davanti a Musso e si vede fermare proprio dal portiere argentino. Nel recupero l’Atalanta resta in dieci, quando Toloi – già ammonito per proteste – trattiene Sanchez lanciato a rete e prende la seconda ammonizione, lasciando i suoi in dieci. Squadre lunghissime negli ultimi secondi, ma niente da fare per l’Atalanta: vittoria importantissima per l’Inter che vola sempre più prima in classifica!

ATALANTA-INTER 1-2

rig. Calhanoglu al 40′, Lautaro Martinez al 57′, Scamacca al 61′