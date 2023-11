Atalanta-Inter 0-1 al 45′: Calhanoglu infallibile! Spavento Pavard

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Atalanta-Inter, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Dopo una prima fase nella quale l’Atalanta sembra averne di più rispetto all’Inter, i nerazzurri milanesi escono con il passare dei minuti. La chiave di volta sembra arrivare però dopo un brutto episodio per la squadra di Simone Inzaghi: al 32′ infatti Pavard su un duello in area con Lookman mette male il ginocchio ed è costretto a uscire dapprima in barella, poi riesce a camminare sulle sue gambe dando una piccola speranza sulla gravità della lesione. Da qui in poi solo Inter, con i pericoli che trovano finalmente concretizzazione al minuto 39, quando Matteo Darmian si getta su un pallone che sembra ormai destinato a uscire e Musso con un intervento sciagurato lo abbatte vicino alla linea di fondo: calcio di rigore netto con il solito Hakan Calhanoglu che si presenta sul dischetto e non sbaglia, trovando la rete dello 0-1. In pieno recupero l’Atalanta prova a cercare il pareggio, senza però successo: si va all’intervallo sul punteggio di 0-1.

ATALANTA-INTER 0-1

rig. Calhanoglu al 40′