Atalanta-Inter 1-2, il tabellino della partita dell’11ª giornata di Serie A

Atalanta-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per l’undicesima giornata di Serie A 2023-2024.

GRAN VITTORIA! – Tre punti fondamentali per l’Inter, che passa indenne l’ostica trasferta di Bergamo e si conferma capolista. Dopo mezz’ora senza sussulti, con l’infortunio a Benjamin Pavard al ginocchio sinistro da valutare, proprio il suo subentrato Matteo Darmian si procura il rigore dello 0-1 facendosi fare fallo da Juan Musso. Trasforma Hakan Calhanoglu, con una freddezza glaciale. Nella ripresa spettacolare destro a giro di Lautaro Martinez, un capolavoro per il raddoppio che poi risulta determinante. Un intervento di Ademola Lookman su Federico Dimarco, non fischiato, porta all’1-2 di Gianluca Scamacca ma poi veri rischi per il pareggio non ce ne sono. E anzi l’Atalanta chiude in dieci per il doppio giallo a Rafael Toloi. Questo il tabellino di Atalanta-Inter.

ATALANTA-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini (63’ Toloi), Djimsiti, Kolasinac (55’ Pasalic); Zappacosta (55’ Hateboer), de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners (80’ Muriel), Lookman (80’ De Ketelaere); Scamacca.

In panchina: Carnesecchi, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (33’ Darmian), de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu (86’ Asllani), Mkhitaryan (70’ Frattesi), Dimarco (70’ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (86’ Sanchez).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoumé, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Simone Sozza della sezione di Seregno (Di Iorio – Bercigli; Giua; VAR Irrati; A. VAR Maggioni).

Gol: 40’ rig. Calhanoglu, 57’ Lautaro Martinez, 61’ Scamacca (A).

Espulso: Toloi (A) al 92’ per doppia ammonizione.

Ammoniti: de Roon, Kolasinac (A), Gasperini (A, allenatore), Dumfries (I).

Recupero: 6’ PT, 6’ ST.