Inter e Juventus a -19 dal big match: una caratteristica a testa – CdS

Il grande avvicinamento a Juventus-Inter del 26 settembre è già cominciato, nonostante in mezzo ci sia la tre giorni di coppe (solo per i nerazzurri) e un’altra giornata di Serie A più la sosta. Il Corriere dello Sport mette le due squadre a confronto con una caratteristica che spicca per l’una e per l’altra.

IL CONFRONTO – Separate da due punti in classifica, Inter e Juventus vanno verso lo scontro diretto. Il derby d’Italia farà riprendere la Serie A dopo la sosta per le nazionali, domenica 26 novembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. Con Milan e Napoli già staccate si guarda a una delle due per il titolo. Il Corriere dello Sport non ha dubbi: come qualità l’Inter è nettamente meglio della Juventus. Ma il quotidiano romano mette dalla parte degli uomini di Massimiliano Allegri un altro fattore: la mentalità. Che conta non poco a questi livelli. Se Simone Inzaghi può sfruttare a suo vantaggio dei ricambi notevoli, a partire da Davide Frattesi, i bianconeri si stanno ritrovando compatti. Le sei partite consecutive senza subire gol, pur bruttissime dal punto di vista estetico, contano eccome. Certo, i campioni giocano nell’Inter e non nella Juventus, ma la corsa è aperta.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi