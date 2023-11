Dumfries vs. Dedic: il confronto con infografica prima di Salisburgo-Inter

Dumfries è uno dei punti di forza della nuova Inter di Inzaghi, Dedic uno dei talenti più interessanti del Salisburgo di Struber. Entrambi profili determinanti sulla fascia destra, seppur con basi tattiche diverse. Analizziamo il confronto Dumfries-Dedic prima di Salisburgo-Inter di Champions League grazie alla dettagliata infografica firmata FootData™ x Inter-News.it

TESTA A TESTA – Alla vigilia di Salisburgo-Inter si ragiona soprattutto sulle probabili formazioni. E in attesa della conferenza stampa sia di Gerhard Struber sia di Simone Inzaghi può essere utile analizzare alcuni confronti. Uno “a distanza” può essere quello tra i due esterni destri. Da una parte il bosniaco Amar Dedic, classe 2002 e numero 70 del Salisburgo di Struber. Dall’altra l’olandese Denzel Dumfries, classe ’96 e numero 2 dell’Inter di Inzaghi. Due profili diversi per fisicità e anche per utilizzo, dato che Dedic gioca da terzino nella difesa a quattro del Salisburgo e Dumfries a tutta fascia nel centrocampo a cinque dell’Inter. Diverso anche il livello di competizione tra Bundesliga (Austria) e Serie A (Italia), sebbene in Champions League questo dettaglio conti solo relativamente. A livello di caratteristiche offensive e quindi di spinta, invece, i due calciatori danno vita a un interessante testa a testa. Assist e gol sono nelle corde di entrambi ma non solo. Per Salisburgo-Inter confrontiamo alcuni dati statistici di Dumfries e Dedic attraverso l’infografica di FootData™ in collaborazione esclusiva con Inter-News.it sul tema Inter.

Fonte: FootData™