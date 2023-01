Bucciantini: «L’Inter è stata superiore al Napoli, gioca bene da 10-15 gare»

A due giorni dalla vittoria dell’Inter contro il Napoli e alla vigilia di una nuova giornata di campionato, ha parlato Marco Bucciantini. L’opinionista non ha dubbi sulla squadra di Inzaghi

SUPERIORE − Bucciantini a Radio CRC si è espresso sulla lotta Scudetto ritornando anche sul match di San Siro: «La corsa scudetto? È sempre aperta ed ha sempre una favorita. Non può essere cambiato niente per una sconfitta che ha tardato ad arrivare perché la qualità del Napoli è stata straordinaria. È stata una partita in cui l’Inter è stata superiore, il Napoli da domenica deve ricominciare a mettere distanza. L’Inter sta giocando bene da 10/15 partite in cui si mette bene in campo».