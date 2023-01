FOTO – L’Inter continua a lavorare in vista del match contro il Monza

L’Inter si prepara per tornare subito in campo contro il Monza. Dopo la vittoria contro il Napoli, i nerazzurri cercano altri punti per continuare la rincorsa

LAVORO DURO – L’Inter ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram nel quale si intravedono i nerazzurri continuare ad allenarsi in vista del match di domani contro il Monza. Dopo la vittoria contro il Napoli, la squadra di Simone Inzaghi vuole la quarta vittoria di fila e continuare la rincorsa al primo posto.

Ecco la foto pubblicata dall’Inter sul proprio account Instagram.