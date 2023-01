Monza-Inter, Inzaghi cambierà qualcosa rispetto al Napoli: due ritorni − Sky

È già vigilia di Monza-Inter. I nerazzurri sono chiamati a dare continuità alla grande vittoria contro il Napoli. Inzaghi dovrebbe rimettere in campo due giocatori

CAMBI − Domani alle 20.45, l’Inter sfiderà il Monza al Brianteo. Match importantissimo per dare continuità al risultato contro il Napoli. C’è da scalare ancora la classifica, visti gli otto punti di distacco dal primo posto. Rispetto al match di mercoledì, Inzaghi dovrebbe puntare su due rientri. Oltre a quello in attacco (vedi articolo), ci sarà spazio per Denzel Dumfries a destra e Stefan de Vrij come centrale nella difesa a tre. A riferirlo è Sky Sport. A centrocampo, nessuna novità: presente il trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.