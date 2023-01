Inzaghi, ora in attacco la possibilità di scelta è ampia. Situazione di 3+1

Simone Inzaghi ha riscoperto il piacere dell’abbondanza. In Inter-Napoli, il tecnico ha avuto il lusso di poter tenere Lautaro Martinez in panchina. Nel reparto offensivo la situazione ora è più che interessante

ABBONDANZA – Con il rientro a pieno regime di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi può sorridere. Il tecnico nerazzurro può contare su una situazione di 3+1 in attacco. Partendo dall’1, si tratta di Joaquin Correa. Il numero 11 è forse quello che parte più dietro nelle gerarchie del reparto offensivo, e difficilmente partirà da titolare in partite di cartello. Occhio però al match con il Parma di Coppa Italia, nel quale potrebbe giocare dall’inizio. Passando al 3, invece, si riferisce ai giocatori che il tecnico nerazzurro potrà far ruotare in attacco. Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez: tre titolarissimi per due posti. Con il Napoli è toccato al bosniaco e al belga, ma contro il Monza l’argentino potrebbe tornare in campo, e riformare la LuLa che due anni fa riportò lo Scudetto a Milano. Dzeko sarà pronto dalla panchina. Un lusso quindi per Inzaghi, ma anche una necessità, visti i tanti impegni nel mese di gennaio e in quelli a venire. E se anche Correa dovesse dare segnali di risveglio, allora Inzaghi potrebbe avere 4 titolari veri per due ruoli. Nel frattempo, il 3+1 rimane una buon compromesso.