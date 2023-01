Inter, con il Monza torna la LuLa! Dzeko, presto discorsi sul rinnovo – SM

Su SportMediaset si parla dell’Inter, che dopo la vittoria contro il Napoli si rilancia in campionato. Domani la sfida contro il Monza, per centrare la quarta vittoria consecutiva

TORNA LA LULA – Marco Barzaghi parla del match di domani tra Inter e Monza, accennando alla possibilità di rivedere Lukaku e Lautaro Martinez insieme dal 1′: «Dopo la serata perfetta contro il Napoli, Simone Inzaghi deve diventare bravo a sfruttare il calendario. Non bisogna sottovalutare la partita di domani a Monza. Gennaio sarà un mese di fuoco in cui il turnover sarà un alleato. Dzeko è l’attaccante più in forma dell’Inter, ma nell’ultimo match è uscito con i crampi. Inzaghi dovrebbe puntare sulla LuLa, che aveva scelto in estate per riprendersi lo Scudetto. Rinunciare al bosniaco in questo momento è difficile, ma il tecnico nerazzurro deve essere ora bravo a sfruttare tutta la rosa a disposizione. Lautaro con il Monza potrebbe essere quello che serve a Big Rom per tornare a segnare e aiutare l’Inter a conquistare la quarta vittoria consecutiva».

DZEKO, SI TRATTA IL RINNOVO – A proposito del bosniaco, il suo contratto scadrà a fine stagione. L’Inter si siederà presto al tavolo per discutere di un potenziale rinnovo: «La questione del rinnovo di Dzeko verrà affrontata dopo il rinnovo di Skriniar, ma bisogna accelerare, perchè un giocatore del genere fa gola».