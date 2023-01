Brozovic, tempi di recupero non lunghi! Una gara nel mirino – Sky

Marcelo Brozovic si è fermato per un problema al polpaccio (vedi articolo). Secondo quanto riferito da Sky Sport i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi: il croato punta dritto al match di Supercoppa contro il Milan

RIENTRO – Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Inzaghi per le sfide contro Napoli e Monza. Ma l’infortunio, secondo quanto riferito da Sky Sport, non dovrebbe avere lunghi tempi di recupero: il croato starà fuori fra i 10 ed 15 giorni. L’obiettivo per il rientro è quello della gara di Supercoppa contro il Milan, in programma il 19 gennaio. In caso di risposte positive alle terapie, il croato potrebbe anticipare il rientro al match contro il Verona del 14 gennaio.