Brozovic squalificato, un giocatore si candida dal 1′ contro il Sassuolo – CdS

Brozovic squalificato, salterà la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Secondo quanto riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, al suo posto un centrocampista si candida per una maglia da titolare.

SQUALIFICATO – Brozovic, ieri diffidato contro il Napoli, è stato ammonito al minuto 60′ per un fallo di gioco. Il calciatore, dunque, salterà la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo in programma domenica 20 febbraio alle 18. Simone Inzaghi farà un po’ di turn over a centrocampo: considerando il probabile impiego di Arturo Vidal contro il Liverpool (vedi articolo), contro il Sassuolo, Roberto Gagliardini si candida seriamente per una maglia da titolare. Da capire chi sarà il calciatore che di fatto prenderà il posto del croato in cabina di regia, se lui oppure Nicolò Barella (assente in Champions League).

Fonte: Corriere dello Sport