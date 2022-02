Marani: «Inter, conquistato un punto risicato a Napoli: tutto aperto!»

Matteo Marani su TuttoSport questa mattina ha analizzato la sfida giocata ieri al Maradona tra Inter e Napoli. Campionato che, a detta del giornalista, resta ancora equilibrato.

IL COMMENTO – Marani ha analizzato così la sfida giocata ieri al Maradona: «L’Inter, vincendo a Napoli, avrebbe tagliato fuori una delle concorrenti dirette, probabilmente la più accreditata per profondità e valore della rosa. Il Napoli, dal canto suo, vincendo ieri al Maradona avrebbe preso la testa del campionato, con il vento giusto per lo sprint di primavera. Invece, tra poche ore, sarà il Milan a potersi issare al comando, in attesa del recupero dell’Inter contro il Bologna. Con un punto risicato tra Milan e Napoli, tutto rimane invece in bilico. Il Napoli ha guidato con forse del suo palleggio. L’Inter ha stentato a limitarli, anche perché Barella e Calhanoglu non arrivavano quasi mai in anticipo. L’Inter ha dimostrato, con il passare dei minuti, la maggiore forza in suo possesso, ossia la sua organizzazione provata e di qualità. Precisa, concentrata, la squadra ha risalito la corrente con gli uomini migliori. Il pareggio di Dzeko all’inizio della ripresa, dopo un errore di Mario Rui su Lautaro Martinez, ha introdotto al secondo tempo in cui l’Inter ha giocato meglio e ha fatto sicuramente qualcosa in più del Napoli. Ne è uscito così un pareggio inevitabile».

Fonte: TuttoSport – Marani