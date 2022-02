Inter-Liverpool, Bastoni vuole esserci. Anche in campionato Inzaghi spera – CdS

Inter-Liverpool, Nicolò Barella sarà il grande assente della partita e Simone Inzaghi ha già individuato chi lo sostituirà (vedi articolo). Chi vuole esserci, invece, è Alessandro Bastoni. Di seguito le ultime secondo il Corriere dello Sport.

SU BASTONI – Inter-Liverpool, Simone Inzaghi in attesa dell’importantissimo quarto di finale di UEFA Champions League, pensa già a qualche cambio rispetto la sfida contro il Napoli. Alessandro Bastoni, squalificato contro gli azzurri – tra l’altro -, era anche infortunato. Il difensore potrebbe recuperare già per la gara di andata dopo l’infortunio di martedì in Coppa Italia. In campionato, invece, l’Inter ha fatto ricorso per la squalifica post-derby e spera di riaverlo per la sfida contro il Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti