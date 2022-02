Napoli-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Napoli-Inter 1-1 vede i nerazzurri uscire con un punto dalla serie di scontri diretti con le due principali inseguitrici. Il pareggio del Maradona di ieri, comunque da non disdegnare, fa proseguire alcune strisce non certo positive, sia in generale sia di singoli.

UNA – La vittoria dell’Inter negli ultimi sedici precedenti di Serie A a Napoli. Si tratta dell’1-3 del 6 gennaio 2020, che aveva interrotto la striscia negativa lunga oltre ventidue anni (dallo 0-2 del 18 ottobre 1997). Nella serie no, tuttavia, mai c’erano state tre gare consecutive a punti.

TRE – Le gare di fila dove l’allenatore avversario è stato un ex. Prima di Luciano Spalletti in Napoli-Inter c’erano stati Stefano Pioli nel derby col Milan otto giorni fa, poi José Mourinho martedì scorso con la Roma in Coppa Italia.

QUATTRO – I Napoli-Inter di Serie A consecutivi arbitrati da Daniele Doveri. Col direttore di gara della sezione di Roma 1 questo è il secondo pareggio di fila, dopo l’altro 1-1 del 18 aprile 2021. Poi una vittoria a testa: per i partenopei 4-1 il 19 maggio 2019, per i nerazzurri 1-3 il 6 gennaio 2020.

QUATTRO – Gli anni dopo cui Edin Dzeko è tornato a segnare al Napoli, che pure è la seconda squadra affrontata più volte in carriera (quindici contro le sedici della Lazio). Gli ultimi gol risalivano a una doppietta sempre in Campania nel 2-4 del 3 marzo 2018, quando era alla Roma.

SEI – Le giornate di Serie A consecutive senza gol per Lautaro Martinez. Questa è la seconda striscia negativa più lunga in campionato per l’argentino, dopo le otto gare a secco fra il 14 aprile 2019 (a Frosinone) e il 26 agosto dello stesso anno (contro il Lecce nella prima giornata della stagione successiva). L’ultima rete è alla Salernitana il 17 dicembre, nel 2022 a bersaglio soltanto contro la Juventus in Supercoppa Italiana.