Napoli-Inter 1-1, Dzeko riprende gli azzurri: punto prezioso

Termina qui Napoli-Inter, sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo allo stadio Maradona, con il gol di Edin Dzeko a inizio ripresa che permette ai nerazzurri di agguantare il pareggio e un punto prezioso per la lotta scudetto.

PAREGGIO IMMEDIATO – Dopo il primo tempo terminato 1-0 (vedi report), riprende Napoli-Inter. E riprende subito con il pareggio dell’Inter, merito di Edin Dzeko che prima colpisce di testa al termine di una combinazione con Lautaro Martinez e poi, sulla respinta, scaglia il pallone sotto la traversa trovando così l’1-1. Dopo la rete si alzano i ritmi, con il Napoli che va vicino alla rete del 2-1 dopo un errore di Barella e Brozovic: Osimhen ne approfitta, ma è bravissimo Handanovic a negargli la rete. I nerazzurri creano invece pericoli sulla sinistra, grazie alle scorribande di Ivan Perisic, che per un soffio non trova Dumfries al centro grazie anche alla prontezza della difesa partenopea. Al 61′ arriva una pesante ammonizione per Marcelo Brozovic che – da diffidato – sarà costretto a saltare la prossima gara (contro il Sassuolo).

Napoli-Inter, i nerazzurri escono dal Maradona con un punto prezioso

PUNTO PREZIOSO – Al 70′ di Napoli-Inter è ancora Samir Handanovic a rendersi decisivo: altro errore di de Vrij che sbaglia a rinviare, allungando di fatto il pallone sul secondo palo dove arriva Elmas, ma è perfetto il portiere nerazzurro in uscita a murare la conclusione del macedone dalla corta distanza. Nel finale, Farris prova a dare una scossa con gli ingressi di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, a lasciar loro il posto sono Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. In pieno recupero spazio anche per Danilo D’Ambrosio, che prende il posto di Federico Dimarco. Nel recupero l’Inter prova il forcing per trovare il gol del vantaggio, senza tuttavia riuscirci. Al triplice fischio finale arriva comunque un punto preziosissimo per la corsa scudetto.

NAPOLI 1 – 1 INTER

MARCATORI: rig. Insigne (N) al 7′, Dzeko (I) al 47′

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahamani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 L. Insigne (C); 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella; 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli, 99 Anguissa.

Allenatore: Luciano Spalletti

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato)