Napoli-Inter 1-0, partenza horror: al 45′ decide Insigne dal dischetto

Termina il primo tempo di Napoli-Inter, sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui allo stadio Maradona, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 dopo la rete di Lorenzo Insigne dal dischetto.

BRUTTA PARTENZA – Parte male, malissimo la gara per l’Inter che dopo pochi minuti si ritrova subito sotto di un gol. Rete scaturita da un fallo di Stefan de Vrij su Osimhen in area di rigore, con Doveri che – andando al VAR – non può far altro che fischiare la massima punizione. Sul dischetto si presenta Lorenzo Insigne che non sbaglia e manda in vantaggio la squadra di casa al 7′. Dopo la rete segnata sono ancora i partenopei a rendersi pericolosi, questa volta con Piotr Zielinski il cui tiro da fuori area si stampa sul palo prima di spegnersi sul fondo. Nonostante dei timidi tentativi di reazione, l’Inter non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa, rischiando anche al 30′ di subire un altro gol: prima con un tentativo di Insigne dall’interno dell’area, poi con una conclusione di Osimhen dalla distanza.

Napoli-Inter, primo tempo difficile: tutto rimandato alla ripresa

TENTATA REAZIONE – Negli ultimi dieci minuti prova l’Inter a rendersi pericolosa, creando la prima vera occasione della partita al 36′: Ivan Perisic scappa sulla sinistra e mette in mezzo, ma il colpo di testa di Edin Dzeko è troppo debole e centrale per impensierire Ospina. Ci prova poi Dumfries qualche minuto dopo: l’olandese scappa a Lobotka e si guadagna il fondo, ma il suo tentativo di mettere il pallone sul secondo palo si rivela impreciso. Nonostante questi tentativi, i nerazzurri non trovano la via del pari, rimandando al secondo tempo le speranze di rimonta.

NAPOLI 1 – 0 INTER

MARCATORI: rig. Insigne (N) al 7′

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahamani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 L. Insigne (C); 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella; 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli, 99 Anguissa.

Allenatore: Luciano Spalletti

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato)