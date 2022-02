Brozovic, giallo al 59′ di Napoli-Inter: salta la prossima gara di campionato

Marcelo Brozovic è stato ammonito al 59′ di Napoli Inter: si tratta di un’ammonizione per il centrocampista che era diffidato.

SQUALIFICA – È arrivato un cartellino giallo pesante per Marcelo Brozovic nel corso di Napoli-Inter. Il croato, ammonito per proteste al 59′, era diffidato. Il centrocampista salterà dunque il prossimo match di campionato, Inter-Sassuolo. La partita è in programma domenica 20 febbraio alle ore 18.