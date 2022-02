Napoli-Inter 1-1, il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

Napoli-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022.

RIPRESA – L’Inter vede ancora i fantasmi come nel derby, complice un primo tempo agghiacciante, ma alla fine esce indenne dalla trasferta di Napoli. È un 1-1 che almeno per stanotte vale ancora la vetta della classifica, poi bisognerà vedere cosa farà il Milan domani (ore 12.30) contro la Sampdoria. Dopo l’ennesimo orrore di Stefan de Vrij nel suo 2022 disastroso, con un rigore per fallo su Victor Osimhen assegnato dal VAR, rimette le cose a posto Edin Dzeko subito dopo l’intervallo. Col Napoli, oltre a mantenere il punto di vantaggio in classifica, c’è anche lo scontro diretto a favore in caso di arrivo alla pari. Questo il tabellino di Napoli-Inter.

NAPOLI-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (74′ Zambo Anguissa), Lobotka; Politano (26′ Elmas), Zielinski (84′ Juan Jesus), Insigne (84′ Ounas); Osimhen (84′ Mertens).

In panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Ghoulam, Petagna, Zanoli.

Allenatore: Spalletti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (91′ D’Ambrosio); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (84′ Vidal), Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez (83′ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, F. Carboni, Caicedo.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato)

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Costanzo – Bindoni; Cosso; VAR Di Paolo; A. VAR Valeriani)

Gol: 7′ rig. Insigne, 47′ Dzeko (I)

Ammoniti: Insigne (N), Brozovic (I)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST