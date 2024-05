Inter-Lazio, Inzaghi rilancia e Tudor recupera: le probabili formazioni – CdS

Inzaghi e Tudor si apprestano a compiere le ultime scelte di stagione. Di seguito le probabili formazioni dei due tecnici per Inter-Lazio secondo Corriere dello Sport.

PENULTIMA – Stiamo per entrare nel weekend della penultima giornata di campionato, la trentasettesima della stagione 2023/2024 di Serie A. Domenica San Siro si prepara ad accogliere Inter-Lazio, che precederà il terzo round dei festeggiamenti dello scudetto della ventesima stella per gli interisti. Mentre la società mette a punto gli ultimi preparativi per la celebrazioni e la consegna del trofeo, durante le quali i tifosi verranno allietati da un concerto a tinte nerazzurre, gli allenatori si preparano al match sul campo. Simone Inzgahi e Igor Tudor, infatti, procedono verso quelle che saranno le scelte di formazioni per Inter-Lazio.

Inter-Lazio, su chi puntano Inzaghi e Tudor?

DUE LINEE – Stando alle probabili formazioni di Inter-Lazio riportate sull’edizione odierna di Corriere dello Sport, da una parte e dall’altra le idee degli allenatori sembrano abbastanza chiare. Simone Inzaghi nella penultima sfida della stagione ha intenzione di rilanciare tutti i suoi titolari fedelissimi, lasciati a riposo negli ultimi turni contro Sassuolo e Frosinone. La scelta, probabilmente, è dovuta anche alla volontà di dare spazio ai protagonisti della ventesima stella nella serata della celebrazione dello scudetto a San Siro. Non manca, però, uno dei classici dubbi dell’allenatore piacentino. Quanto a Igor Tudor, invece, la novità sta nella presenza di Gila fra i titolari di Inter-Lazio. Il difensore, infatti, è tornato in gruppo e sembra aver recuperato dai problemi muscolari. Corre, dunque, verso un posto dal 1′ nella gara contro i nerazzurri. Ballottaggio, però, anche per Tudor: tra i pali lotta a due fra Provedel e Mandes. Col primo in vantaggio sul secondo portiere. Di seguito il punto sulle probabili formazioni – messe a disposizione da Corriere dello Sport – di Inter e Lazio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Kamada, Marusic; Anderson, Zaccagni; Immobile.