Brozovic, ora inizia l’assolo. Inzaghi sposta Calhanoglu e torna Epic – TS

Marcelo Brozovic è rientrato definitivamente nei 20 minuti finali del Derby contro il Milan. Simone Inzaghi ora può fare affidamento sul croato, spostando Calhanoglu come mezzala e tornando così Epic. Tuttosport scrive del ritorno del regista.

RIENTRO – Finalmente è tornato Marcelo Brozovic per l’Inter. Simone Inzaghi può tornare Epic con il croato in cabina di regia, pronto a diventare nuovamente il direttore d’orchestra. Il piano è quello di reinserire cautamente il giocatore, spostando Hakan Calhanoglu come mezzala e facendo rifiatare Henrikh Mkhitaryan. Il turco ha sostituito egregiamente il suo compagno, così come l’armeno ha garantito qualità al centrocampo. Questo non toglie però l’imprescindibilità di Brozovic, trasformato regista da Luciano Spalletti e diventato una certezza prima con Antonio Conte poi con Simone Inzaghi. D’ora in poi Calhanoglu avrà meno compiti difensivi e Mkhitaryan potrà tornare ad essere il primo sostituto per il reporto centrale dell’Inter. Kristjan Asllani doveva essere il futuro dopo Brozovic, ma il turco ha sfruttato l’occasione e ha giocato mesi da protagonista assoluto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini