Inter, dopo Skriniar da programmare. I nomi sulla lista, due nuovi – TS

L’Inter deve trovare un degno sostituto di Milan Skriniar per la prossima stagione. Lo slovacco non sarà più un giocatore dell’Inter, la dirigenza ha già dei nomi in mente. Tuttosport lancia però due nomi nuovi per la lista nerazzurra.

NOMI – Il futuro in difesa è tutto da ridefinire in casa Inter. La questione più spinosa rimane il dopo Milan Skriniar, partente in estate e promesso sposo del PSG. Secondo quanto scritto da Tuttosport, ci sono già dei nomi sulla lista di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Giorgio Scalvini rimane il preferito, anche se resta irraggiungibile. Le ottime prestazioni fornite in Serie A hanno portato l’Atalanta a valutare il diciannovenne 40 milioni di euro, impossibili da spendere per i nerazzurri di Milano. L’obiettivo primario perciò è Benjamin Pavard, difensore con contratto in scadenza nel 2024 con il Bayern Monaco. Oltre poi al già citato Tiago Djalo del Lille, ci sono due calciatori nuovi sulla lista: Tosin Adarabioyo del Fulham e Dennis Hadzikadunic, bosniaco in prestito al Rostov in Russia dal Mallorca.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna